No hay triunfo si no es con el Rock And Gol. La apretadera de tostadas siempre protagonista; el profundo ‘análisis’

No hay triunfo si no es con el Rock And Gol. La apretadera de tostadas siempre protagonista; el profundo ‘análisis’ de Don Rogelio y la gritadera de Rafa no podían faltar en la Superliga que consiguió el León.

Santa Fe levantó su tercera Superliga y así lo vivimos desde el Campín: