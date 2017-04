La “selfie paranormal” de esta pareja causa terror en la web

En las redes sociales se habló de un nuevo caso “paranormal”, ya que una pareja mostró una amorosa selfie, pero detrás de la fotografías hay una espeluznante revelación.

Si bien logran ver, la pareja decide tomarse una fotografía mientras atrás de ellos hay un espejo, el cual sirvió como centro de atención (tal y como las películas de terror) para reflejar una horripilante sonrisa de la mujer, aunque ella está mirando a la cámara.

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8

— andy (@extracis) 26 de abril de 2017