Para la posteridad: Familia de Chester Beninngton revela la última fotografía del artista

Ya pasó más de un mes desde que el mundo conoció la triste noticia de Chester Bennington, y desde aquel momento hemos conocido varios recuerdos que han compartido sus allegados, como fotografías, cartas y videos.

La familia de Chester aún se muestra golpeada por la pérdida del vocalista, y es su esposa, Talinda Bennington, quien recuerda a Chester a través de sus redes sociales con sentidos mensajes acompañados de fotografías.

Por eso, fue la misma Talinda quien compartió la última foto que se tomó junto a su esposo y su familia reunida en un lejano paisaje.

This was days b4 my husband took his own life.Suicidal thoughts were there,but you'd. Never kmow. #fuckdepression pic.twitter.com/2IPXxXJxmT

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 7, 2017