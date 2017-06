La nueva ‘Jumanji’ conectará con la primera entrega como homenaje a Robin Williams

El anuncio de la nueva entrega de Jumanji, la clásica de película protagonizada por Robin Williams, generó gran controversia al contar con un reparto en el que está Dwayne Johnson. Esta nueva entrega no se trata de un remake, sino de una de esas secuelas que tardan tanto timpo en llegar, pero como es habitual por estos tiempos, los clásicos del cine pretenden conquistar nuevas generaciones.

En entrevista con The Hollywood Reporter, se confirmó que Alan Parrish, personaje central de la cinta, será incluido en ‘’Welcome to the Jungle’ como homenaje a Robin Williams y uno de sus personajes más recordados.

Al parecer, todo apunta que en esta entrega veremos cómo se las arregló Alan para sobre vivir en la jungla, ya que en la primer parte de Jumanji, vimos como el personaje fue sumergido por el juego, y su retorno al mundo gracias a Judy y Peter.