Y la Historia del tatuaje de hoy: “El búho de la suerte”

Ya estamos a un día de cerrar las inscripciones del Tatuaje que les patrocina el Planeta Rock junto a Carlox Angarita. Por eso tenemos la historia de hoy y querremos que ustedes la lean para que entiendan el resultado:

“les cuento estaba pensando en hacerme mi primer tatuaje para ese tiempo estaba saliendo de prestar servicio militar, un curso (compañero) del servicio me dijo ” parce tengo un amigo que tatúa una bacaneria, el man vive en Engativá vamos cuando nos paguen la mocha”, lógico yo estaba cagado del miedo, asi que pensé bueno el día que nos paguen esa joda prendido medio borracho paso con toda la energía a hacerlo dos días antes de que nos pagaron fui con el man a ver que tatuaje me podría hacer, estaba pensando en un búho, no sabía como hacerlo así que lo deje a creación del “artista”, solo le dije parce me gustaría ese búho en el pecho, hablamos un rato y chaito, el día que nos pagaron la mocha comenzamos a tomar como desde las 12 del medio día entre excesos y alegría celebrando la salida del servicio militar le dije al parcero vámonos a la casa del man a tatuarme, no recuerdo ni cómo se llamaba, comencé como a las 7pm y termino a las 2 am, el trago me hizo aguantar, como a las 10 pm mi amigo me dijo que se tenía que ir, que supuesta mente el papa no tenía las llaves de la casa y yo confiado que el marica me iba a dar puerta hasta que amaneciera, cuando se fue yo como que todo bien parce y en mi mente pensando que marica tan moridero, sin no bastar me dio la pálida porque no había comido nada y el man me dio una empanada que tenía guardada, ya no aguante más y le dije no hasta aquí fue, me cobro y me dijo lo espero para la otra sesión, ni le puse cuidado solo sentía un ardor en mi pecho y me quería ir a mi casa, cuando salí de la casa del man me dice: voltee la esquina y camine como dos cuadras por esos lados pasa taxi, adolorido y con peligro de que me roben solo pensaba que shimba.”