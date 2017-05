La furia del desierto se despierta en el nuevo adelanto de ‘The Mummy’

Tom Cruise seguirá cautivando a sus seguidores con sus mágicos movimientos llenos de energía y audacia junto a Sofia Boutella, y de esta manera fue como se hizo presente en el nuevo adelanto de ‘The Mummy’.

Aunque aún no se conocen más detalles de esta nueva producción, lo que este adelanto nos muestra es totalmente fantástico, pero solo nos falta esperar hasta el 9 de junio para ver cómo una vez más el desierto se vuelve un total infierno.

What powers will she unleash? #SheIsReal #TheMummy – in theaters June 9. pic.twitter.com/5iYO2JU3gZ

— #TheMummy (@themummy) 1 de mayo de 2017