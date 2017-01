La fotografía del macabro demonio que abre debate en redes sociales

Como muchas de las fotografías y videos que abren debate en las redes sociales por ser simplemente montajes, así es el nuevo caso de una foto que capturó Richard Christianson, usuario de Facebook que quedó sorprendido cuando vio la espeluznante imagen.

La publicación ha sido compartida más de 80.000 veces, y de paso sirvió para dividir las opiniones de los internautas, ya que algunos aseguran que la figura solo se trata de un árbol, aunque otros sí afirman que es un ente demoníaco en plena calle.

WHAT DO YOU THINK? Some say it’s an angel, some a demon. (Credit: Richard Christianson) pic.twitter.com/STv377B3bK

— David Scott (@DScottWDRB) 4 de enero de 2017