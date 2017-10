“A la Fifa no le importa el fútbol femenino” afirmó nominada al premio ‘The Best’ porque nominaron a una venezolana

Megan Rapinoe fue quien hizo declaraciones públicas afirmando que la venezolana Deyna Castellanos, de 18 años, no debería de haber esta siquiera en la lista de candidatas a ganarse el premio ‘The Best’ 2017.

El problema es que a diferencia de las otras 3 candidatas, Castellanos no juega en una liga profesional y que no puede ser que la FIFA no tenga eso en cuenta, afirmó ante la BBC.

“Si un jugador masculino que ni siquiera es un profesional fuera nominado, estoy segura de que intervendrían para solucionar eso. A la Fifa no le importa el fútbol femenino”, añadió la jugadora internacional estadounidense.

Bueno, pero ¿quién es Deyna? Resulta que esta venezolana se hizo famosa por ser la gran figura en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 y del Campeonato Sudamericano Femenino de Fútbol Sub-17.

Rapinoe afirmó también que al haber nominado a la venezolana, la Fifa se hizo ver como una organización “vieja, masculina y rancia”.

“El premio no tiene mucho peso cuando tienes a alguien en la lista de la que nunca he oído hablar. No me sorprende, es Fifa”, afirmó.

Foto: Deyna Castellanos