La emotiva despedida de Ben Affleck al fallecido Adam West

Ben Affleck se unió a la gran lista de estrellas que enviaron sentidas palabras de adiós a Adam West, quien falleció el sábado pasado a los 88 años a causa de una leucemia.

El protagonista de ‘Batman vs. Superman’ escribió a través de su cuenta de Twitter unas emotivas palabras resaltante el trabajo que realizó West para construir el enmascarado de Gótica:

“Adam West era el mejor ejemplo de heroísmo. Amable, divertido y, sobre todo, un buen tipo. Gracias por mostrarnos cómo se hace”

Adam West exemplified heroism. Kind, funny and an all around great guy. Thank you for showing us all how it's done. @therealadamwest

— Ben Affleck (@BenAffleck) June 10, 2017