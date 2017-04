La confesión que hace la madre de Dave Grohl sobre su hijo y Madonna

Ser familiar de una estrella de rock debe ser algo privilegiado, ya que además de acompañar en todos y cada uno de los conciertos al artista, en parte también se disfrutaría de ciertos placeres. De esto habla Virginia Grohl, la madre de Dave Grohl en las memorias de ‘From The Cradle To The Stage’, libro que habla sobre las experiencias como progenitora de uno de los iconos del rock más influyente en los últimos tiempos.

La señora Grohl no solo cuenta las historias del paso de su hijo por la batería de Nirvana y la formación de Foo Fighters, también aborda temas sobre el pensamiento que tiene las madres de los músicos más exitosos.

De esta manera es como Virgian abordó varios temas que hablan de su hijo en una entrevista para The Guardian, esto ya que se aproxima el lanzamiento del libro, del cual adelantó sobre un miedo que tuvo cuando su hijo alcanzó la fama gracias a Nirvana.

“Realmente estaba preocupada por las mujeres. No sé cómo contar esto, me siento realmente avergonzada, pero en serio temía que Madonna se lo fuera a robar”, contó la señora Grohl cuando le consultaron sobre sus temores en aquellos días cuando su hijo rompía la batería en la banda de grunge que hizo estallar al mundo.

Bueno, y como la historia ya lo contó, Dave no tuvo nada que ver con Madona, aunque uno nunca sabe, ya que un rockstar siempre está en la mira de todo el mundo.

via GIPHY