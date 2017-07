Este mes, Coldplay lanzará un EP especial. El nombre del álbum será Kaleidoscope y su estreno será el próximo 14 de julio.

Mientras llega la fecha, Coldplay ha venido revelando esos sencillos que harán parte de su próximo álbum como “All I Can Think About Is You”, “Something Just Like This”, “Hypnotised” y ahora “A L I E N S”.

“A L I E N S” cuenta con un vídeo animado que dirigió el mismísimo Ben Jones.

Aquí les dejamos el vídeo de esta nueva canción de los británicos.

