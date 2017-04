Kongos llega a Colombia y es nuestra banda protagonista

Luego de dos años, los cuatro hijos de la leyenda Jonh Kongos regresan a Colombia. Armando Music Hall ha sido el lugar elegido para que esta banda oriunda de Sudáfrica nos ponga a cantar y saltar sin parar.

‘Egomaniac’ es el título de su más reciente trabajo discográfico. El primer sencillo del álbum, Take It From Me, hizo parte del Top 10 de canciones del 2016 en Radio Rock. El video de la misma canción debutó en el Top 100 de Youtube Colombia y el álbum en el Top 3 en Itunes Colombia.

La cita es hoy, pero recuerde que solo se permite el ingreso de mayores de 18 años.