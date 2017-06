Kendall y Kylie Jenner dañaron las camisetas de rock

Las camisetas de algunas bandas de rock clásicas como Metallica, The Rolling Stones, Nirvana y otras, en los últimos meses se han puesto “de moda” a usarse con chaquetas de jean y de cuero.

Ahora bien, no sabemos como no se nos pasó por la mente que las Kardashian saldrían con esto. Esta vez, estas ‘fashionistas’llevaron todo a otro nivel.

Pues sí, decidieron alterar casi que por completo las icónicas camisetas de nuestros rockeros. A algunos diseños les incluyeron iniciales “KK” (Kendall y Kylie). En otras pusieron sus caras junto a bandas como Metallica, Ozzy Obourne, The Doors, Led Zeppelin y Pink Floyd.

Lo peor no ha llegado. Resulta que en un artículo de Consequence of Sound hablan sobre los derechos de autor en la mercancía de bandas, y que eso que hicieron las Jenner es completamente limpio y no las meterá en ningún problema legal.

Con ustedes, la ofensa a la buena música hecha camisetas.

Kylie & Kendall are stupid if they think anyone is going to buy a t-shirt for $125 AND ruined the band cover with their initials boi byeee pic.twitter.com/gGUaz8lEvP

— Amanda Rendon (@mandastephanie1) 28 de junio de 2017