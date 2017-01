Justo en el PlayStation: este sujeto pelea como los personajes de Tekken

Quizá uno de los juegos de pelea más importantes de la industria, así es como recordamos a Tekken desde que apareció en nuestras vidas con personajes como Jin Kazama, Paul Phoenix, las imparables patadas de Hwoarang o los trucos suicidas de Yoshimitsu; en fin, así es como este título de Namco trascendió en las consolas y ahora nos preparamos para recibir su séptima entrega.

Aunque alguna vez en la vida soñamos tener alguna de las técnicas de estos personajes y lograr pelear como alguno de ellos, un sujeto llamado Eric Jacobus cumplió este sueño, ya que adoptó la táctica de pelea de los personajes.

Aunque estas habilidades no son gratis, ya que Eric es un doble de películas de acción, y dentro de sus actuaciones, ha participado en películas como Duro de Matar 5 y el ABC de la Muerte 2.

Mientras tanto veamos como este sujeto golpea al estilo The King of the Iron Fist Tournament: