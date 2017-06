Justo en la nostalgia: Maradona, Pelé, Ronaldo y Henry se adueñan del FIFA 18

La nueva entrega de EA Sports viene con leyendas debajo del brazo, ya que Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, Lev Yashin y Thierry Henry son los refuerzos para FIFA 18, tal y como lo dan a conocer las nuevas imágenes del videojuego.

Diego Maradona, @Pele, @ThierryHenry and Lev Yahsin join @Ronaldo as new ICONS in #FIFA18! More ICONS revealed during the summer. pic.twitter.com/D7N8cybO9m

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 12, 2017