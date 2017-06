Josh Peck revela por qué no invitó a Drake a su matrimonio

Hace algunos días la infancia de muchos se vio afectada por el caso de Drake y Josh, la famosa serie de Nikelodeon que contaba la historia de estos medio hermanos.

Josh Peck, quien se hizo popular por su papel de Josh Nichols en la serie, se casó con su novia y organizó un matrimonio muy sencillo, al cual invitó solo a sus amigos más allegados menos a Drake Bell.

“Cuando no te invitan a la boda el mensaje es claro. Las verdaderas intenciones han salido hoy. El mensaje es fuerte y claro, los lazos están oficialmente rotos. Te extrañaré hermano” escribió Drake en su cuenta de Twitter.

Ante la polémica que se armó, todo el mundo preguntó la razón que tuvo Josh para hacerle el desplante a Drake.

En una entrevista con Allegedly with Theo Von & Mathew Cole Weiss, Josh Nichols aclaró que su relación con Drake se ha visto distante por cuestiones de trabajo:

“Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo ‘¿Dónde está Drake?’. Desearía tener una mejor respuesta, pero… ¿está en casa probablemente? No lo sé”.