Jared Leto dedica discurso a Chester Bennington en los MTV VMA 2017

El ganador del Oscar y además vocalista de Thirty Seconds To Mars abrió un espacio en los MTV Video Music Awards para recordar a Chester Bennington, líder de Linkin Park que murió el pasado de 20 julio.

Leto recordó que tuvo una estrecha amistad con Chester, además de recordar también la memoria de Chris Cornell, quien también nos abandonó este año.

“En 1976, en Phoenix, Arizona, un niño nació. Era precioso, lleno de vida y determinado. Creció para convertirse en el cantante de una de las más grandes bandas de rock de la historia. Su nombre era Chester Bennington.

MTV me pidió venir y dedicarle algunas palabras a Chester y al también desaparecido Chris Cornell, dos artistas con los que tuve el enorme placer de salir de gira. Fueron amigos cercanos el uno del otro. Incluso Chester cantó ‘Hallelujah’ en el funeral de Chris. Chester dijo sobre él: ‘Tú voz fue alegría, dolor, furia y perdón, amor y desamor, todo unido a la misma vez’. Pocas semanas después, Chester también se fue. Chester fue mi amigo, como lo fue para muchos otros más. Viendo su vida aprendí muchas cosas importantes. Especialmente a trabajar sin descanso para cumplir mis sueños y a ser amable y generoso mientras lo hacía.

Cuando hablo de él, veo su rostro, que siempre estaba sonriente. Pienso en su corazón, en lo afectuoso que era en su trato conmigo… recuerdo su voz. Por momentos feroz, por momentos delicada. Esa voz vivirá por siempre.

Si hay alguien en estos momentos viendo esto y siente que no hay esperanza, le pido que me escuche: ‘Tú no estás solo. Siempre hay un camino hacia adelante. Habla, expresa lo que sientes, no te rindas y yo te prometo algo: las mejores cosas en la vida están justo después de los días oscuros’.”