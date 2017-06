“James debería quedarse en el Real Madrid”, Cristiano Ronaldo

El ídolo merengue habló sobre el futuro de James Rodríguez y, entre algunas flores, también dejó ver que el colombiano no seguirá en el Real Madrid. Cristiano fue contundente y, a pesar de que aconseja a James seguir en el Madrid, entiende las “razones y quejas que tiene” el ’10’.

“Son situaciones muy personales. A mí James me parece un jugador muy top y debería quedarse porque tiene mucho que dar a esta camiseta. Todavía es muy joven. Pero él tiene sus razones y tenemos que respetarlas. Si no se siente a gusto y quiere jugar más pues que busque lo mejor, pero James tiene potencial para jugar en el Real Madrid. Si él me preguntara yo le diría que se quede, obviamente que él tiene sus quejas, pero esas son cosas muy personales”.

Los días de James vistiendo la blanca parecen haber terminado… ¿dónde estará el futuro del crack colombiano?