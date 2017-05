J.K. Rowling se disculpa por la muerte de un importante personaje de Harry Potter

Aunque para algunos el 2 de mayo no sea una fecha de mayor relevancia, para los fanáticos de Harry Potter no lo es, ya que en esta fecha se conmemora la batalla de Hogwarts, uno de los hechos más importantes de la mágica saga, ya que brujos y brujas se enfrentan contra Voldemort y sus secuaces.

Hace un par de años, la creadora de Harry Potter pidió disculpas a los fanáticos por la muerte de algunos personajes de la saga.

En el 2015 fue el turno para pedir disculpas por la muerte de Fred Weasly, uno de los gemelos y hermano de Ron. En el año 2016 pidió disculpas por la muerte del profesor de Defensa contra las Artes Oscuras Remus Lupin. Pero la declaración de este 2 de mayo nadie la esperaba.

Por medio de su cuenta de Twitter la escritora publicó:

OK, here it is. Please don’t start flame wars over it, but this year I’d like to apologise for killing (whispers)… Snape. *runs for cover*

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 2 de mayo de 2017