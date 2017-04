Irreconocible: Jim Carrey preocupa al mundo con su irreconocible aspecto

El actor reapareció en sus redes sociales compartiendo una fotografía donde aparece muy contento, o eso es lo que deja ver su sonrisa, la cual se vio empañada por comentarios de sus fans que, preocupados confusos por su apariencia, recordaron la imagen del Jim Carrey de ‘La máscara’ y ‘Mentiroso mentiroso’.

En la imagen el actor canadiense aparece con un conejo en sus brazos mientras muestra su rostro bastante cambiado, al igual que su barba blanca, la cual lo hace ver de más edad, teniendo en cuanta que Jim tiene 55 años.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq

— Jim Carrey (@JimCarrey) 15 de abril de 2017