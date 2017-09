Iron Maiden está de vuelta y anuncia nuevo disco

Esta banda británica de heavy metal anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum al que llamó ‘The Book Of Souls: Live Chapter’, el cual tendrá grabaciones de su gira ‘The Book Of Souls World Tour’, además que incluirá algo de su más reciente álbum ‘The Book Of Souls’.

Para los que están preguntando por la fecha de lanzamiento, será el próximo 17 de noviembre e incluirá 15 temas en total. Este ‘The Book Of Souls: Live Chapter’ saldrá en CD, CD Edition, Deluxe y formato de vinilo; además vendrá acompañado de un álbum de fotografías y la película del concierto la podremos encontrar en formato digital.

Por su parte, Steve Harris, bajista de la banda comentó: