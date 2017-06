Irina Shayk enseñó más de la cuenta en sesión de fotos

Hacia esta época del año, la rusa Irina Shayk suele posar para la revista Sports Ilustrated. Aunque la sesión de fotos que dejará con la boca abierta a más de uno no ha visto la luz aun, un pequeño percance le sucedió a Irina.

Aunque ya podemos ver el video del making off de la sesión en el canal oficial de Youtube de la revista, en el video no solo se pueden ver las poses de la despampanante ex de Cristiano Ronaldo, sino también un pequeño percance que tuvo en el mar.

No le contaremos más porque queremos que lo vea por usted mismo: (min 0:53)