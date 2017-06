iOS 11 le dice “adiós y gracias” a estos modelos de iPhone

La presentación de iOS 11 se realizó en San José, California.

No todos los seguidores de Apple están felices con la aparición de iOS 11, el nuevo sistema operativo que la compañía de la manzana presentó el lunes en su conferencia anual de desarrolladores en San José, California.

La nueva plataforma móvil sólo funcionará en teléfonos y tabletas con arquitectura de 64 bits, por lo que algunos modelos de iPhone y iPad quedarán automáticamente rezagados .

Acá tiene la lista de los dispositivos en los que podrás descargar e instalar iOS 11.

El iPhone 4 fue lanzado en 2010.

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5S

Si tienes un iPhone 5C o un modelo anterior , iOS 11 no funcionará en tu teléfono,

Podrás seguir usando tu móvil con el iOS actualmente disponible, adquirir un modelo nuevo o considerar cambiarte a otra marca que funcione con sistemas operativos distintos como Android o Windows.

Los teléfonos rezagados

Las líneas de teléfonos iPhone 5 y 5c, lanzadas entre 2012 y 2013, fueron dos de las más exitosas y queridas por los consumidores de los productos de Apple.

No es raro encontrarse con alguien usando un iPhone 4, pues estos teléfonos se caracterizaron por su solidez y durabilidad.

Lamentablemente estos modelos funcionan en una arquitectura de 32 bits.

Esto significa que si compraste tu dispositivo antes de 2013 no podrás contar con la última actualización del sistema operativo cuya versión preliminar será lanzada a finales de este mes y que será distribuida masivamente desde septiembre.

El nuevo sistema operativo vendrá con una versión nueva de la AppStore.

La empresa de Cupertino, California, también anunció que iOS 11 no funcionará en los iPads de cuarta generación o anteriores por la misma razón que en los iPhones rezagados.

Esta transición fue bautizada por Apple como ” un paso gigante para los iPhone y un salto monumental para los iPad

El nuevo sistema operativo incluye mejoras en las capacidades de su asistente móvil Siri, una aplicación para administrar los archivos del teléfono, una versión totalmente renovada de la AppStore y función simultánea de aplicaciones, entre otras innovaciones.

Fuente: BBC