Internet aplaude este hombre por descubrir truco con la calculadora de los celulares

Todos en algún momento de la vida hemos querido tirar el celular por la ventana cuando utilizamos la calculadora y nos equivocamos de operación, pero al parecer ese tormento ya es cosa del pasado, y los beneficiados esta vez son los usuarios iOS.

Todo comenzó cuando Jazz Johnson hacía uso de la calculadora de su celular y la frustración de equivocarse con un número lo llenaba de odio, esto hace que reanudemos desde cero toda la operación.

Antes de pisar su celular de la rabia se dio cuenta que deslizando el dedo por la pantalla podía retroceder la calculadora, y como buen samaritano, compartió el video que todo internet le agradeció.

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ

— CENSORED dialogue (@censoredialogue) 3 de mayo de 2017