Por intenso: Mia Khalifa ridiculiza al beisbolista Willson Contreras en Twitter

El cátcher de los Cachorros de Chicago le envió una serie de mensajes a la exactriz porno a través de Twitter, donde los seguidores del béisbol y de Mia Khalifa fueron testigos de la risible conversación con final triste.

Hace algunos días, el deportista le escribió a Mia: “Estoy seguro de que te dicen esto mucho, pero soy un gran fan”, mensaje que no recibió respuesta.

Esa misma noche Willson volvió a escribirle “Sería genial si tan solo dijeras hola”, pero solo recibió un “adiós”.

Con los días, el beisbolista volvió a escribirle mensajes como “Buenos días”, “Buenas tardes”, “amiga”, pero tampoco recibió respuesta alguna.

Pero un “Espero que estés bien” colmó la paciencia de la exactriz porno y por esta razón decidió poner en evidencia la conversación con un mensaje directamente para los Cachorros de Chicago.

“Cachorros, su hombre está vagando por el jardín izquierdo, ¿pueden ir a buscarlo?”, escribió.

Cubbies, your man's is wandering around left field. Can you come get him? @Cubs pic.twitter.com/7kdtGGb5jR

— Mia Khalifa (@miakhalifa) September 5, 2017