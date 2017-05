Con insultos respondió Liam Gallagher a Damon Albarn y a su hermano Noel

“Nadie le ha preguntado todavía a Liam que piensa sobre la canción. Sin duda él tendrá una fantástica respuesta de una línea acerca de que somos un puñado de estúpidos”, esto fue lo que dijo Damon Albarn cuando le preguntaron sobre la colaboración de Noel Gallagher en el nuevo álbum de Gorillaz. Aunque el mayor de los Gallagher tampoco se quedó callado en la entrevista: “A nadie le importa una mierda lo que Liam opine sobre lo que sea”.

De esta manera Noel como Albarn mandaron esta bomba de tiempo al aire, por eso Liam no se demoró en responderle a estos dos personajes, y les dijo lo que “estaba pensando” por medio de su cuenta de Twitter:

“Ese pelotudo de Blur y el raro que salió de Oasis necesitan bajar sus cabezas de vergüenza ya que lo que tienen no es Dancing in the Streets”, haciendo referencia a la canción de David Bowie con Mick Jagger.

Now that dick out of blur and the creepy 1 out of oasis need to hang there heads in shame as it’s no dancing in the streets as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 27 de abril de 2017

Después retomó su Twitter para dejarles otro mensaje: “Ese imbécil de Blur puede haber convertido a Noel Gallagher en una gran niñita pero, creanme, la próxima vez que lo vea habrá guerra”.