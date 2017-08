Insólito: Los Simpson despiden al personaje que nos puso a cantar toda la serie

Para los seguidores de la familia amarilla de Springfield que aseguran que la serie ha cambiado si la comparamos con sus antiguas temporadas, pues llegó otro argumento dar de largo a su argumento, ya que Alf Clausen fue despedido de la producción.

A quienes no les suene el nombre de Alf, pues este fue el famoso compositor de las canciones que acompañaron a Los Simpson en más de 600 capítulos con su banda sonora, autor de los inconfundibles temas de la familia.

Pese a que Fox se negó a dar más información del despido de Alf Clausen, lo cierto es que a partir de la temporada 29 será otra persona la encargada de musicalizar la serie.

Pero no se confundan, Alf no fue quien compuso el tema central de la serie, su autor es Danny Elfman, pero eso no le quita el mérito de tener la capacidad para musicalizar cada capítulo de los Simpson, como por ejemplo la canción de Los Magios.

Sin duda una gran pérdida para quienes son amantes de los clásicos capítulos de los Simpson que nos han entretenido por años.