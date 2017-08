¡Infancia reconstruida! Drake y Josh por fin se reconcilian

Después de la tragedia que ocasionó la pelea entre el par de hermanos más unidos del mundo (o eso era lo que creíamos) al ver como Drake y Josh se dejaron apoderar de la oscuridad de su pequeña hermana Megan, pues las buenas noticias por fin se dan a conocer.

Todo empezó cuando Josh organizó su matrimonio con Paige O’Brien pero no invitó a Drake, un golpe bajo para el actor, quien admitió que ese desplante le ocasionó una gran tristeza y esto lo hizo escribir unas palabras de las cuales tiempo después se arrepintió.

Sin embargo, algunas semanas más adelante, Drake dijo que quería reconciliarse con su gran amigo de adolescencia y pues gracias al cielo nos regaló este tuit:

Reunited and it feels so good!! @ItsJoshPeck pic.twitter.com/bNYTbPX5y9

