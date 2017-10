Indicaciones, horario y proceso de entrada para el concierto de U2 en Colombia

La banda irlandesa llega a Colombia con su gira The Joshua Tree 2017, el próximo 7 de octubre en el estadio El Campín. En el presente correo se encuentra la logística para este esperado concierto:

Cierres viales

Se recomienda el uso de transporte público

Puntos de acopio de taxis

• Bahía de parqueo del coliseo El Campín

• Transv 28 del restaurante Las Acacias hacia el norte

• Diagonal 61C arriba del coliseo El Campín, sobre la escuela de tenis

• Calle 59 con Cra 30 costado occidental del estadio, para quienes van hacia el sur

Transmilenio SITP Zonal y troncal

Las estaciones más cercanas están ubicadas sobre la carrera 30: Campin U. Antonio Nariño (costado sur del estadio), Coliseo (costado norte del estadio).

El servicio de Transmilenio finalizará su operación a las 23:00 horas. Revisar plan de viaje según rutas en http://www.transmilenio.gov.co/

Puntos de encuentro salida del concierto

Si lo van a recoger amigos o familiares, una vez finalizando el concierto, se recomienda la bahía de parqueo cercana al coliseo El Campín, costado norte del estadio como punto de encuentro.

Parqueaderos

Si decide llevar vehículo, los siguientes son los parqueaderos de servicio público cercanos consultar previamente tarifas y horarios.

• Carrera 21 No. 53-06

• Calle 63 No. 23

• Carrera 17 No. 63-57

• Carrera 22 No. 62

• Calle 56 No. 17

• Centro Comercial Galerías