U2 no ha venido con una buena racha, ya que luego de lanzar su álbum ‘Songs of Experience’ , sigue llamando la atención.

Esta vez Bono y su combo hizo parte de Spotify Series, fueron invitados para interpretar un par de canciones en vivo.

La banda tocó “The Little Things That Give You Away”, sencillo perteneciente a “Songs of Experiencie” y también tocaron una versión de ‘What’s Going On’, clásico de Marvin Gaye.

Escuchen esto tan épico a continuación: