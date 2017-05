Increíble: pescador asegura haber encontrado a Excálibur, la espada del Rey Arturo

Aunque solo se trate de una leyenda que trasciende de generación en generación desde hace siglos, la historia del Rey Arturo es una de las más queridas a nivel mundial y hasta se convirtió en un clásico de Disney con Merlín a bordo.

Por su parte, según cuenta la leyenda, una lejana provincia de Gales está ligada con las creencias de Arturo y su ejército guerreros, ya que en uno de los lagos ubicados en aquel lugar la ‘Dama del Lago’ le demostró al valiente la existencia de la espada en la piedra.

Sin duda esto resulta difícil de creer, pero la espada fue sacada de las profundidades el Río Towy, y aunque tiene más relación con una daga de Malasia, muchos creyentes aseguran que es la espada que tanto cuenta la leyenda arturiana.

Coracle fishermen net C18th Malaysian Kris sword in River Teifi #Carmarthen – mystery how & when it sank there! https://t.co/Dvy3qgUjku pic.twitter.com/MK8V7o4Q1V

— HeritageWales (@HeritageWales) May 4, 2017