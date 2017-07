¡Impresionante! Conozcan al caracol más grande del mundo que vive como mascota

Un caracol gigante se ha tomado las redes sociales gracias a una fotografía que llama la atención debido a su gigantesco tamaño.

‘Achatina achatina’ es el nombre científico de este caracol africano, una especie conocida de la región occidental que se encuentra en Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Togo y Benin.

Con una concha de aproximadamente 30 centímetros de largo, su dueña, quien está en Twitter como @whatmaddness, pidió ayuda para su “conejo”, gracias a los rasgos que según ella, su mascota comparte con este mamífero.

Please. My rabbit. He's very sick. pic.twitter.com/MSejV0hvtn

— madds (@whatmaddness) July 23, 2017