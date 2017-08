¡Imperdible!: estos son los nuevos anuncios de Xbox

Por estos días, Electronic Arts (EA), ha anunciado nuevas sorpresas para Xbox One y una de ellas es la de experimentar la aurora de una guerra sin cuartel.

Puede tomar las líneas de combate durante la Segunda Guerra Mundial en Battlefield 1. Así mismo, a través del modo multijugador tendrán combates únicos sobre tierra, aire y mar ofreciéndoles una experiencia única.

Se podrán enfrentar en ciudades francesas situadas en amplios escenarios en los Alpes italianos y el hostil desierto árabe, permitiéndole cambiar el rumbo de la batalla con poderosos vehículos como: tanques, avionetas, aeronaves y un tren.

Cabe resaltar que entre sus anuncios vuelve el baloncesto con el demo de NBA Live 18. Allí podremos probar el prólogo The One del modo The Rise, el modo historia de NBA Live 18.

Además, todo el progreso y premios que realicen en el demo se conservarán (en dado caso que decidamos comprar la versión final de NBA Live cuando salga a la venta).

Por otro lado, a través de Forza Motorsports 7 y Forza Horizon 3, se anunció la ampliación de su acuerdo con hoonigan, la marca de motor de Ken Block, en la cual lanzaran dos pack de vehículos que llegarán a ambos juegos.

De esta forma, aquellos usuarios que reserven Forza motorsport 7 de forma digital, recibirán el pack para ambos juegos de manera gratuita.

Sin embargo, si usted es de esas personas que juega solamente horizon, el pack estará disponible a partir 15 del agosto.

Por último, tras casi dos meses de haber anunciado en el E3 2017 la precuela Life is Strange: Before the Storm, ya tiene fecha de lanzamiento y es el 31 de agosto.