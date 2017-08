Idiota de la semana: se mete un martillo a la boca, no lo puede sacar y pide ayuda en twitter

Imagínense por un momento que el Profesor Utonio (sí, el de las Chicas Superpoderosas) está haciendo la mezcla para formarlas, pero en vez de eso mezcla: adolescencia con redes sociales.

El resultado: ¡Un desastre! Un claro ejemplo de esto es una niña de 14 años llamada Kayley, quien decidió pedir ayuda por Twitter a sus seguidores ya que se había metido un martillo en la boca y no se lo podía sacar.

how do u tell ur mom that u got a hammer stuck in ur mouth pic.twitter.com/JzPmehLfP0

— kaley 🔨 (@guillctine) 26 de julio de 2017