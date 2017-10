Idiota de la semana: artista confundió a Kurt Cobain con actor de SNL… en un mural

Para la mayoría de las personas el rostro de Kurt Cobain es algo inconfundible, pues quién no ha disfrutado de una buena canción de este ícono del grunge, como ‘Smells Like Teen Spirit’, ‘Come As You Are’, ‘Lithium’, y bueno, aquí nos quedaríamos nombrando una por una.

Pues bien, aunque parezca increíble, una penosa confusión quedó plasmada en un mural, ya que el artista confundió a Kurt con David Spade, actor de Saturday Night Live.

El artista es conocido como Lushux, y en su obra agregó una frase que figuraba en la nota que dejó Kurt antes de suicidarse: “Es mejor consumirse que esfumarse”.

"It's better to burn out than fade away" – Rip Kurt Cobain. Last day to get a ticket for the tour tomorrow in Linz https://t.co/9dviyqU980 pic.twitter.com/Y6i04jWmcb

— LUSHSUX (@lushsux) September 21, 2017