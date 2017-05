Se acerca el fin de semana y The Rock Show arranca con toda la información musical que nos traen Camilo Ramírez y Cata Bernal. Por eso de una vez que se pongan los guantes para montar el duelo.

Así que prepárense para votar su banda favorita, ya que hoy se enfrentan estas dos grandes fuertes y contundentes: Royal Blood vs Nothing but Types.



Royal Blond vs Nothing but Thieves