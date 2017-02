Hoy en la programación de The Rock Show tenemos uno de esos duelos que son difíciles de aceptar, pero necesitamos

Hoy en la programación de The Rock Show tenemos uno de esos duelos que son difíciles de aceptar, pero necesitamos de su ayuda para escoger uno de los grupos musicales que traemos para esta ocasión y mucho cuidado porque hoy estamos pegando fuerte, ya que nada más y nada menos se enfrentan estas leyendas del Punk: The Ramones vs Sex Pistols

¡A votar!