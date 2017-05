Hoy no es un día cualquiera, Slayer es nuestra banda protagonista

La banda de trash metal estadounidense fundada por los guitarristas Kerry King y Jeff Hanneman en el año 1981 en Huntington Park, California visitará hoy Colombia y desde ya estamos preparando todo para irnos a sacudir la

cabeza.

Álbumes:

1983 Show no Mercy Metal Blade Records

1984 Haunting the Chapel (EP) Metal Blade Records

1985 Hell Awaits Metal Blade Records

1986 Reign in Blood Epitaph Records

1988 South of Heaven Def Jam Recordings

1990 Seasons in the Abyss Def Jam Records

1994 Divine Intervention American Recordings

1998 Diabolus in Musica American Recordings

2001 God Hates Us All American Recordings

2006 Christ Illusion American Recordings

2009 World Painted Blood American Recordings

2015 Repentless Nuclear Blast