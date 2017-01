Hoy en el duelo de The Rock Show: Cage The Elephant vs Catfish and the Bottlemen

Hoy en la programación de The Rock Show tenemos uno de esos duelos que son difíciles de aceptar, pero necesitamos de su ayuda para escoger uno de los grupos musicales que traemos para esta ocasión y mucho cuidado porque hoy viene la banda Catfish and the Bottlemen contra ‘Cage The Elephant’.

Como es habitual Cata Bernal y Camilo Ramirez serán los delegados de rifas juegos y recochas, pero ellos tendrán su propio grupo para que ustedes voten: Cata Bernal está con ‘Cold Cold Cold’ de Cage The Elephant y por su parte Camilo Ramírez se va con ‘7’ de Catfish and the Bottlemen.

Que comience el juego:



El Duelo en #TheRockShow

Cold Cold Cold:

7: