Hoy hace 71 años nació Farrokh Bulsara mejor conocido como Freddie Mercury

Un 5 de septiembre de 1946, nació quien sería una estrella del rock. Freddie Marcury fue un cantante, compositor y músico británico de origen parsi e indio.

Tal vez (aunque lo dudamos) algunos todavía no sepan de quién estamos hablando y logren identificarlo sabiendo que fue el fundador y vocalista de la banda de rock Queen.

“Bohemian Rhapsody”, “Killer Queen”, “Somebody to Love», «Don’t Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love», «Barcelona» y «We Are the Champions”, son algunas de sus canciones más conocidas y las cuales se han vuelto himnos del rock.

Pero Queen no fue su única entrada al mundo musical. Por allá en los ochenta lanzó su carrera como solista y de este camino salieron dos álbumes: Mr. Bad Guy y Barcelona.

Este maestro falleció de una bronconeumonía complicada por el sida el 24 de noviembre de 1991. Como dato curioso, murió un día después de haber confesado públicamente que tenía sida.



