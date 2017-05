Histórico: Guns N’ Roses y The Who compartirán escenario en Argentina

Las buenas noticias para los amantes del rock no paran, ya que después de anunciar el Rock In Río con su fenomenal cartel, ahora se supo que los Guns N’ Roses y The Who unirán todas sus fuerzas para tocar juntos en el Estadio Único de la Plata.

Esta histórica reunión será el 01 de octubre, así será como la banda de Axl Rose y el emblemático grupo británico cierren uno de los festivales más importantes del mundo.

🇦🇷ARGENTINA🇦🇷 #GnFnR y @OfficialTheWho Juntos por única vez este 1 de octubre Visita el link de nuestro perfil para más información Una publicación compartida de Guns N’ Roses (@gunsnroses) el 4 de May de 2017 a la(s) 4:31 PDT

Para los interesados, las entradas estarán a la venta desde el próximo 23 de mayo. Así que a romper la marrana porque esta oportunidad no se puede dejar escapar.