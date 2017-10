¡Hip, hip, hurra! Tal parece que los Smashing Pumpkins retornarían gracias a… ¿Roger Waters?

Billy Corgan fue quien nos dio las esperanzas de que se lleve a cabo un retorno de la formación clásica de Smashing Pumpkins.

Resulta que se reencontró con James Iha y D’arcy –Jimmy Chamberlin es su amigo de toda la vida– Corgan ha tenido un gran interés en hacer nueva música con ellos.

Sin embargo, las ‘ganas’ nacieron de alguien que pocos esperábamos: Roger Waters.

“Hablando con él y verlo en vivo, sobre todo cuando hizo los shows de The Wall, me ayudó a cambiar mi percepción de que hay una oportunidad de volver a contextualizar mi trabajo de una manera que imbuye su trabajo con una nueva energía, que también satisface lo nostálgico… Hay una forma de hacerlo y Roger, con su sensible inteligencia, me mostró cómo él usa visuales, tecnología y recontextualiza su trabajo. Quiero que sea divertido y feliz para todos los involucrados -audiencia y banda- y, en segundo lugar, quiero que volvamos a ser creativos. Quiero que participemos creativamente. La idea de que sea sólo un viaje no es creativo para mí”, afirmó el músico.