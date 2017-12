El 9 de marzo del próximo año será lanzado un álbum de Jimi Hendrix llamado “Both Sides of the Sky”. A pesar de que ya han pasado más de 40 años de su muerte, aún contamos con material inédito de esta leyenda.

“Both Sides of the Sky” tendrá trece canciones grabadas entre 1968 y 1970. Estos sencillos en su mayoría están grabados con Band of Gypsys y diez de las trece canciones aún no se han publicado.

¿Estamos preparados para esto? ¡Que llegue Marzo ya!