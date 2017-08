Hija de Chris Cornell canta Hallelujah como homenaje a Chester Bennington y a su padre

Toni Cornell, la hija de 12 años de Chris Cornell, subió al escenario del programa Good Morning América para rendirles un nostálgico homenaje a su padre y a Chester Bennington, dos grandes iconos del rock que dijeron adiós en lo corrido del 2017.

Junto a la banda de pop OneRepublic, la hija de Cornell interpretó “Hallelujah”, clásico de Leonard Cohen.

WATCH: Chris Cornell's daughter Toni Cornell sings 'Hallelujah' with @RyanTedder in honor of her father and Chester Bennington. pic.twitter.com/1j9z9Cj1uq

— Good Morning America (@GMA) August 4, 2017