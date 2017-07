Highly Suspect: banda protagonista de pre festivo en El Gallo

El primer single del álbum The Boy Who Died Wolf fue “My name is human”. Sin embargo, “Little One” fue el sencillo que le siguió. Esta canción tiene un tono un poco más “optimista” a diferencia de My name is human.

Highly Suspect está actualmente en gira y ha estado tocando “Little One” en todos los conciertos.

“Ha sido abrumadoramente positivo”, admite Stevens. “Todo el mundo sabía la canción. Creo que la gente realmente lo disfruta mucho “.

Escuche la canción ‘Little One’ de nuestra banda protagonista de miércoles, Highly Suspect.