Nuestro héroe de la infancia, Mario Baracus, luce distinto en la actualidad

Una de las series de acción más famosas de los años 80 que narraba las aventuras de un grupo de comandos que había sido juzgado por un crimen que jamás cometieron, ellos eran ‘Los Magníficos’.

Después de huir de la ley se instalaron en Los Ángeles, y si alguien tenía algún problema podía contar con los servicios de estos hombres que, como buen grupo de salvadores, cada integrante contaba con un perfil diferente.

Uno de los más famosos no solo de esta serie sino también del mundo del cine es Mario Baracus o más conocido como Mr. T. El último episodio de ‘Los Magníficos’ fue emitido en 1987 pero aun así Baracus permaneció tras las producciones televisivas hasta el 2014 en ‘The Comeback Kids’.

Por eso recordamos este personaje cuya rudeza fue símbolo heroico en la época de los 90, y que hoy, con 64 años, luce una apariencia un poco distinta:

Today I felt free as a butterfly! See more photos from my NYC #FlavorChargedTea adventure at http://t.co/OCeOWd0Ceh pic.twitter.com/ALNUaz6ppt

— Mr. T (@MrT) 8 de junio de 2015