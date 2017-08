¡Habemus adelanto oficial! Vea aquí el nuevo trailer de The Punisher

Netflix no nos quiere revelar cuándo será la fecha de estreno de ‘The Punisher’, sin embargo nos reveló algo en clave morse. Sí, ya conocemos el nombre de los 13 episodios de la primera temporada.

1.- “3 AM”

2.- “Two Dead Man”

3.- “Kandahar”

4.- “Resupply”

5.- “Gunner”

6.- “The Judas Goat”

7.- “Crosshairs”

8.- “Cold Steel”

9.- “Front Toward Enemy”

10.- “Virtue of the Vicious”

11.- “Danger CLose”

12: “Home”

13.- “Memento Mori”

Este es el adelanto oficial de ‘The Punisher’ en Netflix: