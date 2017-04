‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ ha revelado su Soundtrack completo

Bandas de rock de los años 70 y 80 son las protagonistas en el Soundtrack que ha se revelado de la cinta ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’.

Rolling Stones logró negociar con el director James Gunn para publicar, en exclusiva, la lista completa de canciones. Obviamente la trajimos ante ustedes:

“Mr. Blue Sky” – Electric Light Orchestra

“Fox on the Run” – Sweet

“Lake Shore Drive” – Aliotta Haynes Jeremiah

“The Chain” – Fleetwood Mac

“Bring It on Home to Me” – Sam Cooke

“Southern Nights” – Glen Campbell

“My Sweet Lord” – George Harrison

“Brandy (You’re a Fine Girl)” – Looking Glass

“Come a Little Bit Closer” – Jay and the Americans

“Wham Bam Shang-A-Lang” – Silver

“Surrender” – Cheap Trick

“Father and Son” – Cat Stevens

“Flash Light” – Parliament

“Guardians Inferno” – The Sneepers featuring David Hasselhoff