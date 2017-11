Greta Van Fleet es una banda estadounidense de rock que se formó por allá en el 2012. Los miembros de la banda son Joshua “Josh” Kiszka, Jacob “Jake” Kiszka, Samuel “Sam” Kiszka yDaniel “Danny” Wagner.

‘Edge of Darkness’ hace parte de su álbum ‘From The Fires’, el cual cuenta con ocho canciones en total en donde también podemos encontrar títulos como: Safari Song, Flower Power, A Change is Gonna Come, entre otras.

Hoy son nuestra banda protagonista con su sencillo ‘Edge of Darkness’