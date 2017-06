¡Grandes! Las Leonas ganan la primera final de la Liga femenina

Son ellas las encargadas de sacar la cara por Santa Fe esta temporada. Las Leonas vencieron 1-2 al Huila en la final de ida y dieron un gran paso para poderse coronar campeonas el próximo sábado en el Campín. Leicy Santos y Oriana Altuve fueron las goleadoras. Santa Fe sigue invicto y, al igual que el equipo masculino, podría convertirse en el primer campeón de la historia en el país.

Huila no pudo aprovechar. A pesar que las Leonas no estuvieron bien en el arranque de partido, las locales perdonaron varias veces y no concretaron las ocasiones que pudieron crear. Huila bombardeó desde la pelota quieta, pero las Leonas tienen en el arco una salvadora que siempre estuvo.

Fue hasta el minuto 27 cuando Karla Torres, del Huila, abrió el marcador. La jugadora del Huila puso el primero en el marcador y las locales empezaron la fiesta. Pero Santa Fe recordó qué fútbol ha jugado toda la temporada y sacó a relucir lo mejor: Leicy Santos marcó el empate, llegó a diez goles con la camiseta de Santa Fe y devolvió el fútbol al equipo. Luego, Oriana Altuve venció con derecha y decretó el 2-1 definitivo.

Este sábado desde las 7:00 de la noche, las Leonas buscarán su primer título. Ahí estaremos, con transmisión del RockAndGol, para apoyarlas con más pasión y menos técnica… ¡Vamos las Leonas!